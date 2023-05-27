Бахмут Донецкой области полностью находится под контролем россиян, линия фронта проходит в нескольких километрах от него.

Об этом заявил в эфире "5-го канала" экс-генпрокурор Юрий Луценко, воющий в рядах ВСУ.

"Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках", – заявил Луценко.

По его мнению, дальнейшая оборона города не имела смысла для Украины.

"Бахмут на сегодняшний день как город не существует. Пребывание наших подразделений в отдельных кварталах Бахмута, как это было еще месяц назад, диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны. Сейчас такой необходимости нет... Теперь фронт проходит в нескольких километрах от Бахмута, фронт надежно укреплен", – сказал Луценко.

Напомним, еще шесть дней назад, 20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут полностью взят россиянами.

Украина до сих пор официально опровергает потерю города и заявляет, что ВСУ все ещё удерживают его юго-западную часть. Так, 24 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ контролируют некоторую часть района "Самолет" на юго-западе Бахмута и постепенно продвигаются на флангах.