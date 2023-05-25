Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении домой 106 пленных.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В рамках обмена пленными в Украину вернули 8 офицеров и 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления.

"Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства", - заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди тех, кто вернулся из плена, многие считались без вести пропавшими, сообщил он.

Так выглядел обмен пленными в рамках которого Украина вернула 106 военных.

Напомним, в конце апреля глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Украина и РФ близки к обмену пленными в формате "всех на всех".

Также по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина готова обменять экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева на тысячу украинских военнопленных.

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