С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках 38 обменов удалось освободить из плена 1 863 человека, домой вернули тела 1 409 защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди вернувшихся домой 1 756 военнослужащих и 135 гражданских.

По данным Штаба, в среднем за сутки 419 семей защитников получают помощь от консультантов. В целом за это время семьям предоставлено почти 28 тысяч консультаций, как в телефонном режиме, так и во время личных приемов.

Кроме того, Штаб не прекращает международную деятельность для возвращения наших защитников. Уже подано 120 исков в Европейский суд по правам человека (в том числе дела по всем командирам "Азовстали").

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.