Глава Генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка призвал готовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины.

В интервью Bild генерал Ржехка заявил, что сейчас никто не может предсказать, чем закончится контрнаступление ВСУ.

"Исход войны зависит не только от танков и бронетранспортёров. Здесь слишком много неизвестных. Лично я считаю, что мы должны готовиться и к плохому сценарию - долгой войне", - сказал генерал.

По его словам, возможно, странам Запада придётся ещё долгие годы поставлять Украине оружие.

"Россияне считают, что время на их стороне. Мы должны показать, что они не правы", - сказал Ржехка.

Он добавил, что Чехия уже поставила Украине более 250 советских танков, БМП и вертолётов.

Генерал призывает западных политиков готовить общество к тому, что война может продлиться годы. Это касается не только оборонной, но и, например, экономической сферы.

"Не менее важна наша готовность поддерживать Украину и на других фронтах: морально, дипломатически, финансово и в прочих сферах, таких как образование, культура, строительство и другие", - заявил глава Генштаба Чехии.

Напомним, недавно президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с контрнаступлением, чтобы "избежать ужасных потерь" и понимать, что в случае проигрыша второго шанса в этом году уже не будет.

Кроме того, Петр Павел считает, что Украине не хватает боеприпасов для успешного наступления.