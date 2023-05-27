Сегодня, утром 27 мая, в Днепре закончили разбирать завалы медучреждения, по которому вчера ударила ракета "Искандер".

Об этом сообщает ГСЧС.

"На утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены", - сообщает ГСЧС.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, всего из-за утреннего ракетного удара пострадал 31 человек, из них 16 – госпитализированы. Среди раненых – 8 медработников.

Погибли двое мужчин – 69 и 57 лет.

Кроме медучреждения и ветклиники, повреждены спорткомплекс и учебное заведение. А еще несколько многоэтажек и частный дом, пострадали 12 авто.

Удары наносились и по Никополю, город обстреляли из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, Разбиты спортивное заведение и частный дом, сообщил Лысак.

Ранее сообщалось, что три человека пропали без вести. Пока известий об их судьбе нет.

Сегодня в Днепре объявили день траура.

Вчера ГСЧС и полиция опубликовали фото после обстрела Днепра. Также появилось видео первых минут после удара по Днепру.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.