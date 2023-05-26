Появилась реакция блогерши из Днепра Анны Алхим на обвинения в наведении ракет на больницу в ее родном городе, где уже двое погибших и больше 20 раненых после удара РФ.

Утром телеграм-каналы обвинили девушку в том, что ее сторис в Instagram с упоминанием номеров больниц, где проходят лечение украинские военнослужащие, якобы стала "наводкой" для российского ракетного удара.

После волны критики в соцсети девушки пришли гневные комментаторы, которые призвали СБУ заняться блогершей.

Девушка претензии отвергла.

"Вам только надо отху@@ть Алхим. Занести в какие-то ваши еб@н@ые, никому не нужны тупорылые паблики, и сказать, что я наводница. Вот и все", - заявила Алхим.

Ранее появилось видео первых минут после удара по Днепру. Также ГСЧС и полиция публиковали фото после обстрела Днепра. По последним данным погибли два человек и 30 получили ранения.

Три человека считаются пропавшими без вести.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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