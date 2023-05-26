В Днепре в результате удара РФ в одном из частных дворов начался пожар на площади в 100 кв. метров. Также пожары площадью в 100 кв м. были на двух частных предприятиях.

О пожарах сообщили в ГСЧС и Нацполиции. Они публикуют фото последствий.

Напомним, также пвреждено одно из транспортных предприятий, пострадал один человек.

Россия ночью выпустила по Украине 17 ракет и 31 БПЛА, есть прилеты в двух областях.

Также россияне атаковали беспилотниками Мерефу в Харьковской области, пострадало предприятие.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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