В пятницу, 26 мая, в Донецке сообщают об ударе по научно-исследовательскому институту в Калининском районе. Он находится в районе Покровского рынка.

Сообщают о прилете нескольких ракет, один человек погиб. Телеграм-каналы публикуют фото последствий.

А также публикуют видео, на которых видно, как за домами поднимается дым.

Напомним, что в Донецкой области возникла угроза затопления региона. Под Донецком была взорвана дамба Карловского водохранилища.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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