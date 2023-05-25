В Донецкой области взорвана дамба Карловского водохранилища. Под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанное-1 и Желанное-2.

Об этом сообщил в четверг, 25 мая, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По его словам, дамба взорвана в результате российского обстрела Карловки (территория находится под контролем Украины).

"Общины, находящиеся в зоне предполагаемого подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения", – написал Кириленко.

Дамба имеет и военное значение - это одна из дорог, по которой осуществлялось снабжение украинских войск на Донецком направлении.

Тем временем Telegram-каналы публикуют видео с разрушенной дамбы Карловского водохранилища.

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