Появилось более подробное заявление главы генштаба США Марка Милли о перспективах войны в Украине.

"Эта война не будет выиграна Россией на поле боя. Стратегические цели России в военном плане недостижимы", - заявил Милли на встрече по итогам "Рамштайна".

В то же время, по его словам, украинские стратегические цели - освободить всю захваченную россиянами территорию - "могут быть достижимы военным путем, но, вероятно, не в близкие сроки".

Объясняя свой тезис он также уточнил, что в Украине "несколько сотен тысяч российских войск".

"Что это значит? Бои будут продолжаться, они будут кровавыми и тяжелыми. И в определенный момент обе стороны начнут переговоры. Или придут к военному решению в будущем, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе за свободу", - добавил генерал.

Напомним, Марк Милли заявил, что "лучший и самый быстрый способ лишить Россию превосходства в воздухе", укрепить ПВО в Украине. А вопрос F-16, по его словам, сейчас менее актуален.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы получить от Запада истребители F-16 и обучить пилотов.

Также сообщалось, что, по заявлению Шольца, истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут.