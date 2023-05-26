Воздушные силы ВСУ заявили о прилетах ударных БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.

Всего ночью по Украине были пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон:

10 крылатых ракет Х-101/х-555 из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмака;

31 "Шахид" по южному и северному направлениям.

Уничтожено десять крылатых ракет, 23 "Шахида".

Напомним, ночью 26 мая РФ вновь атаковала Киев. По информации главы КГВА Сергея Попко, ночная атака на столицу осуществлялась крылатыми ракетами, выпущенными со стороны Каспия. Обломки упали в двух районах.

В Днепре также были взрывы. Удар пришел по частному дому, там возник пожар, который уже потушен. Повреждены два дома и авто. Были возгорания и на двух частных предприятиях. Также повреждена заправка. Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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