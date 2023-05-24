Во время обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области ранена 14-летняя девушка. На момент обстрела она находилась в эвакуационном автомобиле. Ранения получили и пятеро вывозивших ее полицейских.

Об этом рассказала "Суспильному" пресс-секретарь областной прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева.

"Кроме того, получили ранения и пятеро полицейских, которые вывозили ребенка вместе с другими местными жителями из опасной зоны", - отметила спикер.

По словам Медведевой, обстреливали населенный пункт, вероятно, из артиллерии.

По данным Торецкой городской военной администрации, девушка 2008 года рождения получила незначительные ранения.

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