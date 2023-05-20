В субботу, 20 мая, россияне обстреляли Торецк в Донецкой области из РСЗО "Град".

Повреждены жилые дома и другие гражданские объекты - в частности, больница. Пятеро человек ранены, среди них 11-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", - написал Кириленко.

Напомним, что в вечерней сводке Генштаба ВСУ Торецк упоминается среди городов, по которым наносились авиационные удары.

Ранее мы писали, что 11 мая россияне обстреляли Торецк ракетами. Пострадали шесть человек.

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