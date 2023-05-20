Ранены пять человек, среди них - ребенок. Россияне накрыли Торецк ударами "Града". Фото разрушений
В субботу, 20 мая, россияне обстреляли Торецк в Донецкой области из РСЗО "Град".
Повреждены жилые дома и другие гражданские объекты - в частности, больница. Пятеро человек ранены, среди них 11-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", - написал Кириленко.
Напомним, что в вечерней сводке Генштаба ВСУ Торецк упоминается среди городов, по которым наносились авиационные удары.
Ранее мы писали, что 11 мая россияне обстреляли Торецк ракетами. Пострадали шесть человек.
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