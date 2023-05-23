Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что под завалами обрушенной многоэтажки в Авдеевке могут находиться пять человек.

"Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей - к фундаменту. Под завалами - два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина - в тяжелом состоянии", - пишет Барабаш.

Напомним, сегодня по Авдеевке был нанесен авиаудар, губернатор Донецкой области сообщил, что ранены из-за обрушения здания двое человек.

Ранее мы писали, что в Авдеевке в результате ракетного авиаудара по больнице погибли четыре человека.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.