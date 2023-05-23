В Авдеевке обрушилась многоэтажка после авиаракетного удара РФ. На данный момент известно о двух раненных.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он опубликовал фото последствий авиа удара.

"Российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город. Авдеевка с 2014 года достойно и стойко выдерживает рашистское нашествие. В своем стремлении ее покорить решисты прибегают к тактике выжженной земли", - написал Кириленко.

Также он отметил, что в городе сейчас остается более 1700 человек.

Ранее мы публиковали фото Дворца культуры Авдеевского коксохима, разрушенного обстрелами.

Также в Сети появились видео прифронтового разрушенного Угледара Донецкой области. На нем запечатлены руины вместо жилых когда-то домов. Здания выгоревшие, почти разрушены. Окон в них нет. Вокруг домов пусто. На улицах разруха, не видно ни одного человека.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.