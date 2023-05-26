В пятницу, 26 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиационный удар "шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

2. Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Есть попадание ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов. Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов, были применены 36 иранских "Shahed" - все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано и 19 обстрелов из РСЗО.

3. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки там произошло 22 боевых столкновения.



4. За прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.



Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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