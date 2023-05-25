ВСУ отбили 17 атак на Донбассе и под Купянском. Россияне обстреливают Харьковщину. Вечерняя сводка Генштаба
Украинские войска отбили 17 атак на пяти направлениях, россияне обстреливают Харьковскую область.
Об этом сообщается в четверг, 25 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. Отбито 17 атак на направлениях:
- Бахмутском – в районе Бахмута;
- Марьинском – в районе Марьинки;
- Авдеевском – в направлении Красногоровки;
- Купянском – в районе Масютовки;
- Лиманском – в районе Белогоровки.
2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
3. Армия РФ нанесла два ракетных (по Циркунам Харьковской области) и 48 авиаударов, совершила около 10 обстрелов из РСЗО.
4. Авиация ВСУ нанесла четыре удара. Украинская ПВО уничтожила 36 из 36 БПЛА Shahed-136/131, использованных РФ против Украины.
Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ бои в Бахмуте уже не упоминались.
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