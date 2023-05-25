Украинские войска отбили 17 атак на пяти направлениях, россияне обстреливают Харьковскую область.

Об этом сообщается в четверг, 25 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Отбито 17 атак на направлениях:

Бахмутском – в районе Бахмута;

Марьинском – в районе Марьинки;

Авдеевском – в направлении Красногоровки;

Купянском – в районе Масютовки;

Лиманском – в районе Белогоровки.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла два ракетных (по Циркунам Харьковской области) и 48 авиаударов, совершила около 10 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла четыре удара. Украинская ПВО уничтожила 36 из 36 БПЛА Shahed-136/131, использованных РФ против Украины.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ бои в Бахмуте уже не упоминались.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.