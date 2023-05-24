Россияне за сутки трижды из артиллерии обстреляли Очаков. Есть раненый
В Николаевской области за минувшие сутки россияне трижды из артиллерии обстреляли Очаков. В результате один человек пострадал.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
По его данным, повреждены и частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии -газо и -электропередач, и сети Интернет. В настоящее время все уже восстановили.
Кроме того, вечером вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, россияне обстреляли Херсон 11 раз за сутки.
Также сообщалось о ситуации на фронте от Генштаба ВСУ.
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