В Николаевской области за минувшие сутки россияне трижды из артиллерии обстреляли Очаков. В результате один человек пострадал.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

По его данным, повреждены и частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии -газо и -электропередач, и сети Интернет. В настоящее время все уже восстановили.

Кроме того, вечером вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, россияне обстреляли Херсон 11 раз за сутки.

Также сообщалось о ситуации на фронте от Генштаба ВСУ.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.