За минувшие сутки россияне 64 раза обстреляли Херсон и область, выпустив 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.

Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Город Херсон силы РФ обстреляли 11 раз (147 снарядов). Было попадание в жилые кварталы, объекты социальной инфраструктуры.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое получили ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области за сутки был эвакуирован 91 человек.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.