Энергетическая система Украины работает стабильно, ограничения для потребителей не применяются.

В то же время, из-за обстрелов в Днепропетровской области было обесточено 16 населенных пунктов, в Запорожье и Донбассе остается без света 5 населенных пунктов и две шахты.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Также из-за постоянных обстрелов прифронтовых и приграничных с РФ территорий остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Экспорт и импорт электроэнергии на текущие сутки не планируется.

Также в Минэнерго отметили, что за сутки в отечественные ПХГ закачано более 28 млн куб м газа. В общей сложности запасы составляют 9,3 млрд. куб. м.

Напомним, вчера "Укрэнерго" восстановило питание ЗАЭС после ночных обстрелов со стороны России.

Ранее в Укрэнерго объяснили, почему не смогут за лето накопить электроэнергию для покрытия дефицита зимой.

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