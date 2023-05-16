В энергосистеме Украины значительно снизился доступный объем мощности и резервов из-за ремонта энергоблоков электростанций. Поэтому потребителям необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы – с 19:00 до 22:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, ночная массированная ракетная и дроновая атаки россиян по Украине не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре. Однако в прифронтовых регионах в результате обстрелов вчера была повреждена одна из магистральных линий электропередачи. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже приступили к работам по устранению проблем.

"В энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов. Причина – остановлены на ремонт энергоблоки электростанций, подвергшихся массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение осени-весны. Также проходит сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством", - отметили в компании.

Что касается коммерческих обменов электричеством с ЕС, то пока нет импорта в Украину. А экспорт продолжается в Польшу и Молдову, когда в энергосистеме есть избыток мощности и украинские потребители обеспечены энергопитанием.

"Помочь энергосистеме стабильно работать может каждый из вас, снизив свое потребление в вечерние часы – с 19:00 до 22:00. Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - заявили в компании.

Вчера в "Укрэнерго" объяснили, почему не смогут за лето накопить электроэнергию для покрытия дефицита зимой.

А в апреле глава компании предупредил об угрозе летнего дефицита электроэнергии.