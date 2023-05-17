Дефицит электроэнергии, который может быть в течение лета, не означает отключения потребителей.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телеканала "Рада".

Он добавил, что дефицит можно урегулировать несколькими способами и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности.

"Самый очевидный способ сбалансирования украинской энергосистемы – импорт электроэнергии из стран ЕС. Второй – максимизировать использование нашей тепловой и гидрогенерации: тех энергоблоков, которые не будут находиться в плановых ремонтах или не повреждены ракетными обстрелами россиян", – рассказывает Кудрицкий.

Ранее директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что следующей зимой энергетики могут вернуться к практике веерных отключений. По его словам, существует вероятность отключений даже летом, но все-таки ДТЭК надеется, что до этого не дойдет - благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом.

Также в Укрэнерго заявили, что не смогут за лето "накопить" электроэнергию для покрытия возможного дефицита следующей зимой, и объясняют, почему: не существует достаточно мощной "батарейки", а те, что есть, строятся более года и требуют миллиардов долларов инвестиций; невозможно сохранять энергию дольше двух недель, а перепады температуры приводят к ее потере.