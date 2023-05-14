Следующей зимой энергетики могут вернуться к практике веерных отключений.

Об этом в эфире телемарафона предупредил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Существует вероятность отключений даже летом, но все-таки ДТЭК надеется, что до этого не дойдет - благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом.

Но зимой ситуация будет сложнее.

"Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности. 12 тысяч километров линий электропередач нужно восстановить и починить. Почти 4 тысячи распределительных подстанций нужно подготовить к зиме. Это сумасшедшие средства, которые нужно выделить. Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой", - объяснил Сахарук, напомнив, что в Украине 75% тепловой генерации повреждено или разрушено в результате российских атак.

Напомним, в январе этого года глава "Госэнергонадзора" Руслан Слободян заявил, что длительных отключений света в Украине уже не будет. По его словам, несмотря на то, что энергосистема продолжает подвергаться ракетным атакам, "у нас темпы восстановления соразмерны с темпами новых повреждений".

Также "Страна" рассказывала, что в "Энергоатоме" подсчитали число ударов по энергетическим объектам Украины за год войны.