Энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения после ночных обстрелов со стороны РФ, но уже ведутся восстановительные работы. В частности, возобновлено энергоснабжение ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго".

В результате были обесточены потребители в Запорожье, сейчас "выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается". Потребители запитаны по резервным схемам.

Напомним, в Энергоатоме ранее сообщали, что в результате повреждения высоковольтной линии ЗАЭС потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель-генераторов.

В Запорожье сообщали о проблемах со светом.

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