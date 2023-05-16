В Минэнерго заявили, что в случае прекращения поставок топлива Украина сможет удовлетворять потребность в нефтепродуктах в течении 10-30 дней.

Об этом сообщил замминистра энергетики Николай Колесник, сообщает пресс-служба ведомства.

"Этого критически мало, учитывая всю коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас горючего", - заявил он.

В ведомстве планируют создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.

Ране сообщалось, что заправщики готовятся к большому подорожанию топлива. Как писала "Страна", на это влияет сразу несколько факторов.

Также мы писали, что в начале года в Минфине подготовили законопроект об увеличении акцизов на сжиженный газ и бензин. Акциз на сжиженный газ предлагается повысить с 52 до 125 евро за 1000 литров. Что касается бензина, то с 1 июля планируется вернуть полную ставку акциза в 213 евро за 1000 литров.

Кроме того, сообщалось, что Кабмин предлагает хранить запасы топлива на территории ЕС. Также предлагается разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, а также создать защищенную автоматизированную базу данных.