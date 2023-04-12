В Украине заканчивается дешевое автотопливо. Напомним: еще с февраля ценники на украинских АЗС шли вниз. Дешевели все виды топлива - и бензин, и дизель, и газ. Только за март дизель упал в цене почти на 6%, а автогаз - на 10%.

Причин тому было несколько - снижение котировок на нефть и нефтепродукты, а также затоваренность внутреннего рынка. Импортеры буквально "залили" страну бензином, и, чтобы ускорить продажи, давали хорошие скидки. Низкие цены на заправках поддерживал также относительно недорогой доллар.

Сейчас тенденция разворачивается. Только за последнюю неделю бензин и дизель на опте подорожали, по данным консалтинговой компании "А-95", на 0,75-1,5 гривны с литра.

АЗС пока в растерянности - одни цены повышают, некоторые пока распродают старые запасы и даже дают дополнительные скидки.

Но вскоре дорогие оптовые партии пойдут в розницу, и заправщики также станут переписывать цены.

На подорожание топлива работает сразу несколько факторов - пошла в рост нефть, на границах выстроились очереди бензовозов, и "лишнего" топлива на рынке больше нет, а доллар, который до этого падал, начал дорожать.

Но главная угроза еще впереди — отмена льгот по НДС и акцизу на автотопливо. Напомним: вернуть все налоги Украина пообещала МВФ, и законопроект на эту тему уже есть в Раде (согласно меморандуму с МВФ, его должны принять к июлю этого года). Эксперты уже подсчитали, что возврат налогов прибавит к литру бензина и дизеля сразу больше 10 гривен. Что не только ударит по карманам автовладельцев, но и взвинтит тарифы на перевозки, а это чревато ускорением инфляции.

Разбирались, почему снова начало дорожать автотопливо и на каких отметках оно остановится.

Нефть, доллар и пробки на границе

Ценники на бензин и дизель, которые в последнее время активно падали, снова пошли в рост.

По данным "А-95", за первую неделю апреля в среднем по рынку оптовая цена на бензин марки А-95 выросла на гривну с литра (до 36,5 гривны), а дизеля - на 1-1,5 гривны (до 37,5 гривны).

При этом на рынке уже появились более дорогие предложения, к примеру, торговый коридор по бензину составил 33,5-39 гривен за литр, что на 1-1,5 гривны больше, чем неделей ранее.

На юге и в западных областях ценники держатся на более низком уровне — 33,5-37 гривен за литр. В центре и на севере страны оптовые цены достигли 35-39 гривен (такая разница поясняется особенностями логистики).

Исключение составили партии бензина А-92, которые, наоборот, продолжают дешеветь. За неделю ценники на этот вид топлива упали на 75 копеек с литра, до 32,5 гривны за литр.

Ценовая вилка по дизелю — 34,25 - 39,5 гривны за литр, что, как и по бензину, на 1-1,5 гривны больше, чем неделей ранее. Самый дешевый дизель на опте - в южных регионах (за неделю цены выросли всего на 25 копеек, до 34,25 -37 гривен за литр), тогда как, к примеру, в центральных и северных областях дизельное топливо предлагают по 35,5-39 гривен, что на 0,5-1 гривну дороже, чем неделей ранее.

Причин подорожания автомобильного топлива (которое в последнее время, наоборот, постоянно дешевело, к чему водители уже успели привыкнуть) несколько.

Первая - рост нефтяных котировок, и, как следствие, подорожание нефтепродуктов в Европе.

Нефть на мировых биржах дорожает уже три недели подряд. 11 апреля июньские фьючерсы нефти марки Brent торговались по 84,73 доллара за баррель, а ранее цена поднималась и до 85,12 доллара.

Ценники на нефть подстегнули новые заявления ОПЕК о намерениях сократить добычу. Напомним: Организация стран - экспортеров нефти в начале апреля сообщила о планируемом сокращении добычи на 1,6 млн баррелей в сутки. И это в дополнение к уже утвержденному в декабре прошлого года сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки. То есть всего по нефти - минус на 3,6 млн баррелей в сутки.

Это стало для рынка полной неожиданностью и спровоцировало скачок котировок сразу на 5%. Goldman Sachs снизил свой прогноз по добыче странами ОПЕК+ до конца года на 161 млн баррелей в сутки, а ожидания по ценам, наоборот, увеличил на 7% - до 95 и 100 долларов за баррель на 2023 и 2024 годы соответственно (и это несмотря на риски рецессии во многих странах).

Кроме того, рынок "раскачали" данные по сокращению запасов сырой нефти в США.

Вслед за нефтью начали подтягиваться и ценники на нефтепродукты.

Вторая - проблемы с логистикой. В конце марта - начале апреля на многих пограничных пунктах выстроились огромные очереди бензовозов. "Было ухудшение погодных условий, дороги замело снегом, логистика выбилась из графиков", — пояснил владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Машины стояли в многокилометровых пробках сутками. Соответственно, произошла задержка с возобновлением запасов на опте, и рынок "подсох". То есть профицита топлива, который в последние недели толкал цены вниз, уже нет. Более того, впору говорить даже о точечном дефиците.

Третья причина — рост курса доллара. Мы уже подробно писали, что происходит на валютном рынке. С прошлой недели идет раскачка на межбанке, а также растет курс в обменинках и банках. К примеру, в кассах банков за последнюю неделю курс продажи вырос на 35 копеек (до 37,5-38,4 гривны), покупки - на 20 копеек (до 36,9-37,5 гривны).

Эксперты говорят, что доллар двигается к отметке 38 гривен, особенно на фоне возврата доплат военным (что, как ожидается, сильно надавит на гривну). А, если еще и аграрии станут придерживать продажи валюты, доллар может подорожать еще сильнее.

"Логистика и провалы в запасах - это фактор ситуативный. Но меняются сразу две основные составляющие цены на топливо в Украине - котировки нефтепродуктов в Европе и курс доллара. Собственно, как раз их снижение в последние месяцы, вопреки прогнозам, позволило нашим заправщикам давать скидки (хотя после эмбарго на российские нефтепродукты, наоборот, ожидался рост ценников). Но "ценовое дно" пройдено, и теперь топливо будет только дорожать. Цены и на опте, и в рознице, пойдут вверх. Минимальная наценка - гривна на литре, но может быть и больше", — говорит нам руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"По ценам на бензин все просто - дорожает нефть, растут и ценники, и сейчас именно такой период", — добавил Леушкин.

АЗС играют ценниками

Интересная ситуация сейчас по топливной рознице. По состоянию на 10 апреля бензин на АЗС, по сравнению с предыдущим торговым днем, подорожал на 7 копеек (до 47,023 гривны), дизель - на 3 копейки (до 47,13 гривны), автогаз — на 1 копейку (до 21,69 гривен за литр).

То есть заправщики начали переписывать ценники вслед за оптовиками.

Но уже 11 апреля компания "А-95", по данным профильной площадки enkorr, сеть "Приват" (в нее входит больше тысячи АЗС, в частности сети ANP, Avias) снизила цены на топливо сразу на 3 гривны за литр. В итоге бензин А-95 и дизель подешевели до 47 гривен, а бензин А-92 — до 46 гривен.

Это сказалось на средних ценах по рынку. Бензин А-95 и дизель в итоге упали в цене на 39 копеек, до 46,6 гривны и 46,7 гривны за литр соответственно.

"Сейчас идет ценовая игра в рознице. Дело в том, что источников поставки топлива в Европе не так много - все фактически берут у одних и тех же продавцов. Поэтому нет возможности получить более низкий ценник за счет договоренностей по опту, более дешевой логистики и т.д. Но, так как маржа на бензине и дизеле очень большая, заправщики начинают более активно использовать этот фактор", — пояснил Рябцев.

А так как многие водители целенаправленно ищут дешевое топливо, пытаясь сэкономить, по рынку активно идет миграция клиентов. Как только на заправке снижаются цены, там тут же выстраивается очередь. Но стоит появиться информации, что где-то "еще дешевле" (данные быстро расходятся в топливных чатах в соцсетях, которые появились на волне дефицита в прошлом году и продолжают работать), и водители перемещаются туда.

При этом Рябцев не исключает, что скидки от "Привата" как раз из серии краткосрочных, "чтобы перебить конкурентов". А дальше цены снова пойдут в рост. Но подорожание, скорее всего, будет менее резким, чем на опте - по несколько копеек в день. В итоге к маю ценники на бензин и дизель могут вплотную подойти к 50 гривнам за литр.

Как вырастут цены

Но главная угроза для топливного рынка - возврат полного размера НДС в 20% (сейчас 7%) и акциза (сейчас 100 евро на тысячу литров, то есть, существенно ниже довоенного который составлял на бензин - порядка 213 евро, на дизель — 139,5 евро).

Напомним: в начале войны на топливо на фоне его дефицита и стремительного подорожания дали льготы - снизили НДС до 7% и вообще убрали акциз. Летом прошлого года власти предприняли попытку вернуть акцизный сбор в полном объеме, но в итоге сделали это только по автогазу, а для бензина и дизеля приняли унифицированную ставку в 100 евро на тысячу литров.

Но в меморандуме с МВФ Украина подписалась за отмену налоговых льгот, в том числе по автомобильному топливу. Это структурный маяк со сроками выполнения до июля 2023 года. В "пакете" идут также отмена налога в 2% от оборота и возврат налоговых проверок для бизнеса.

Как изменятся ценники на заправках? Согласно расчетам Института социально-экономической трансформации, топливо подорожает на 5-7 гривен за литр. В "А-95" дают такой прогноз: плюс 11,2 гривны к цене бензина, 7,7 гривен дизеля, 2,5 гривны — газа.

То есть если на этапе нынешнего подорожания бензин поднимется в цене до 50 гривен, то после возврата налогов продавать его будут уже дороже 60 гривен. Дизель, соответственно, вырастет в цене почти до 58 гривен, а газ - превысит планку в 24 гривны.

Точные цифры зависят от текущей конъюнктуры, которая сложится на тот момент - какими будут европейские цены на нефтепродукты и курс доллара. В теории ценники на АЗС могут быть еще выше.

Правда, как прогнозируют эксперты, на рынок могут вернутся "бочки", так как возврат налогов повышает интерес к нелегальным схемам. Это может немного умерить аппетиты заправщиков, но топливо все равно будет очень дорогим.

Что ударит не только по карманам рядовых водителей, но и по стоимости перевозок, а значит, и по ценам на все товары.

"Несмотря на поступление на рынок к тому времени продукции нового урожая, цены, к примеру на овощи, с июня могут расти еще быстрее, чем сейчас (в марте, по данным Госстата, овощи подорожали на 17,3% - Ред.) - так рынок отреагирует на подорожание топлива", — отметили в Украинской аграрной конфедерации.