С 1 июля НДС на топливо вернется к отметке в 20% (с начала вторжения РФ его отменили, а с сентября установили на уровне 7 %).

Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "РБК Украина".

По его словам, изначальное снижение НДС с 20 до 7% было ошибочным.

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя. Я считаю, что снижение этих ставок было огромным заблуждением. Это абсолютно никак не повлияло на цену топлива. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Минфине подготовили законопроект об увеличении акцизов на сжиженный газ и бензин. Предлагалось с 1 июля вернуть полную ставку акциза в 213 евро за 1000 литров. Также - установить график приведения акцизов на топливо "до минимального уровня, определенного директивой ЕС" до 2028 года, когда он превысит 300 евро за 1000 литров.

Также мы писали, что Кабмин предлагает хранить запасы топлива на территории Европейского союза.