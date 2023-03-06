Кабмин предлагает сделать возможным хранение украинских запасов топлива на территории Евросоюза.

Правительство подало в Верховную Раду соответствующий законопроект №9079.

В пояснительной записке отмечается, что действующий закон про основы функционирования государственного материального резерва не учитывает актуальную ситуацию, в которой находится Украина.

Как известно, в ходе войны были уничтожены многие украинские нефтехранилища.

Также предлагается разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, а также создать защищенную автоматизированную базу данных.

Ранее министр обороны Алексей Резников обещал вернуть общественный контроль над закупками топлива для ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.