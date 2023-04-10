Десятки украинских бензовозов каждый день вывозят российские товары из латвийской столицы в обход украинских и западных санкций.

Об этом сообщает проект Nekā personīga на латвийском телеканале tv3.

5 февраля в Европейском союзе вступил в силу полный запрет на российские нефтепродукты. Тогда же в Рижский порт из Санкт-Петербурга удалось зайти трем танкерам с топливом. В их числе - суда "NS Point" и "NS Pride" российской государственной компании "Совкомфлот".

Общая стоимость груза может составить более 100 миллионов евро.

Тогда же журналисты заметили в районе терминала "Парс" украинские бензовозы, которые вывозили застрявшую в порту нефть в Украину.

"На этой неделе наша программа снова отправилась записывать ситуацию. Спустя два месяца после прихода последнего российского топливозаправщика в Рижский порт, на терминале "Парс" видно, что туда продолжают ходить бензовозы из Украины", - говорится в материале.

Журналисты напоминают, что хотя ввоз российских нефтепродуктов в ЕС ограничен с 5 февраля, в Украину их возить нельзя уже более года. Соответственно, топливо возят по поддельным сертификатам.

Ранее сообщалось, что в 2023 году РФ увеличила продажи нефти Китаю и стала крупнейшим ее поставщиком в КНР.

Также мы писали, что рост спроса в Китае и Индии привел к подорожанию российской нефти.