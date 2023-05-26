Ночью 26 мая РФ вновь осуществила воздушную атаку на Киев.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По информации главы КГВА Сергея Попко, ночная атака на столицу осуществлялась крылатыми ракетами, выпущенными со стороны Каспия.

По предварительным данным, все ракеты были сбиты.

Позже появилась более подробная информация о последствиях ракетной атаки в Киеве.

В результате падения обломков в Оболонском районе:

зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений;

- на парковке в другой части района повреждены автомобили;

В Шевченковском районе:

Зафиксировано падение обломка на частный дом. Повреждены крыша и окно.

Предварительно информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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