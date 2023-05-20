После падения обломков сбитого российского БПЛА поврежден и горел дом в Днепровском районе Киева, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщают местные СМИ.

В результате падения возник пожар, который гасили с часу ночи до самого утра.

В итоге, большинство квартир в той части дома, куда попали обломки, были залиты водой, и жильцам пришлось провести ночь на улице или в соседних домах. С утра им разрешили вернуться в свои жилища. До сих пор в воздухе стоит запах гари и дыма.

По данным ГСЧС, предварительно обнаружены повреждения в 4 квартирах.

Также ГСЧС публикует фото ликвидации пожара в жилом доме.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев дронами "Шахед", все цели были сбиты. В КГВА заявляют, что таким образом россияне хотят нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы ПВО.

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