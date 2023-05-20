Этой ночью россияне атаковали Киев дронами "Шахед", все цели были сбиты. Есть возгорание от падения обломков.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

В КГВА заявляют, что таким образом россияне хотят нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы ПВО. Кроме того, таким образом противник "стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население" (в мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня).

"По предварительной информации, были применены барражирующие боеприпасы "Shahed". Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. В результате падения обломков:

в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;

в Дарницком районе повреждения здания СТО, припаркованных авто;

в Печерском районе есть повреждения окон жилого дома;

в Соломенском районе – дорожное покрытие и автотранспорт.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Всего по Киевской области ночью запустили 18 "Шахидов". Все они были сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ещё два ударных дрона были сбиты вечером 19 мая (как уже сообщалось - в Днепропетровской области).

Напомним, прошлой ночью над Львовской областью силы Воздушного командования "Запад" сбили пять "Шахедов", выпущенных РФ во время очередной атаки. Еще один дрон был сбит над другой областью на западе Украины.

Кроме того, в ночь на 19 мая Россия наносила атаки с северного и юго-восточного направлений дронами "Шахед" и крылатыми ракетами "Калибр" с Черного моря. Зафиксированы пуски 22 "Шахидов" (16 были сбиты) и шести "Калибров" (три из них сбиты).