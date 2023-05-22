Сработавший в нескольких районах Киева повторный сигнал воздушной тревоги – это ошибка: на территории столицы сейчас тревоги нет.

Об этом сообщает телеграм-канал КГГА.

Мэрия напомнила, что о воздушной тревоге, кроме системы электросирен, сообщает также приложение "Киев цифровой" и официальный телеграм-канал КГГА.

Недавно мы писали, что в районах возле границы Беларуси с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

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Олеся Медведева к годовщине захвата Мариуполя российскими войсками в своем блоге реконструировала события, которые происходили год назад.