В воскресенье вечером, 21 мая, в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале при помощи стикера сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) и в аудиообращении призвал жителей города находиться в укрытиях.

Кроме того, Братчук попросил горожан не снимать на фото- или видеокамеры работу ПВО.

Тем временем, местные медиа сообщают о беспилотнике над Одессой.

В регионе продолжается воздушная тревога. Новой информации о взрывах не поступало.

Напомним, 18 мая Украина подверглась очередной атаке РФ. В Одесской области было попадание в промышленный объект. Один человек погиб, двое ранены.

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