Российские войска, вечером в воскресенье, 21 мая, нанесли удар по селу Циркуны Харьковского района.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом. Пострадал гражданский, сообщил глава ОВА.

Также Синегубов призвал не покидать укрытия.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте на вечер воскресенья.

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