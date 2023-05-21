Россияне нанесли ракетный удар по селу под Харьковом, пострадал человек. ОВА призывает находиться в укрытиях
Российские войска, вечером в воскресенье, 21 мая, нанесли удар по селу Циркуны Харьковского района.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.
Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом. Пострадал гражданский, сообщил глава ОВА.
Также Синегубов призвал не покидать укрытия.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте на вечер воскресенья.
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