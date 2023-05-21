На пляжах Одессы на этих выходных много народа. Люди купаются, несмотря на запреты и напоминания об опасности мин.

Видео беззаботных отдыхающих появилось в соцсетях.

Напомним, курортный сезон в Одессе отменен из-за минной опасности.

А один из самых популярных украинских курортов под Одессой - Затока (или Бугаз, как называют местные) - на второй год войны пришел в полное запустение. Ракетные удары до основания разрушили несколько баз и частные дома.

Как писала "Страна", за прошлый сезон 2022 года на пляжи Одесской области мины выбрасывало прибоем много раз, большинство из них ликвидировали саперы. Но от случайных взрывов в разных местах были убиты трое человек, решивших искупаться в море.

В июле прошлого года в Одессе мужчина пошел купаться в море и подорвался на мине, ему оторвало голову.

Тем временем война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

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