Начиная с завтрашнего дня, 22 мая, в Киеве будут усилены ограничения на въезд грузовиков. Временно будет запрещен их заезд в город во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Решение об ужесточении ограничений было принято Советом обороны. Эти меры касаются грузового транспорта с общей массой более 4,5 тонн.

По информации пресс-службы, Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет осуществлять контроль и наблюдение за соблюдением остановки грузового транспорта на въездах в город.

Ранее в Киеве изменили работу общественного транспорта во время воздушной тревоги. Власти столицы решили, что с 22 мая наземный общественный транспорт Киева в случае воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Водители станут при этом делать объявление о ближайшем укрытии.

Напомним, что в Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и хранилища.