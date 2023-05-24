В четверг, 24 мая, уровень воды в Днепре, по сравнению с прошлым днем, уменьшился еще на шесть сантиметров. Затопление поймы не наблюдается.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По данным на утро, уровень воды реке возле моста "Метро" составляет 9 233 см (по Балтийской системе высот). Температура воды становит более +18 градусов.

Опасности гидрологических явлений нет.

"Фактически, нынешние половодья для столицы уже прошли, наводнение не нанесло городу существенного ущерба, аварийных подтоплений зафиксировано не было", - заявил глава КГВА Сергей Попко.

Напомним, с начала мая уровень паводка в Киеве оставался на высоком уровне из-за обильных осадков. В результате оказались затоплены некоторые прибрежные районы.

После подъема вод Днепра в Киеве затопило Русановскую набережную, остров Оболонский и парк экстремальных развлечений на Трухановом острове.

Мы публиковали видео, как в Голосеевском районе Киева под водой оказалась детская площадка.

Также сообщали, что в Киеве затопило набережную со скамейками.

Между тем в Хмельницкой области провели контролированный спуск воды из водохранилища, чтобы избежать затопления.

Страдала от затоплений и Черниговская область. Там зафиксировали самое большое за десять лет наводнение. Ряд городов и поселков затопило из-за повышения уровня воды в реках. Пострадавшим подвезли 24 тонны питьевой воды, продукты.

Между тем вчера в Одессе прошел сильный ливень с градом, машины плавали в воде.