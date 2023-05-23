Во вторник, 23 мая, на Одессу обрушился сильнейший ливень с градом. Местные телеграм-каналы публикуют видео затопленных улиц, в частности, в поселке Котовского.

На видео запечатлены улицы, которые превратились в бурные реки. На кадрах видно, что колеса машин утопают в воде. На улицах и тротуарах много воды.

Напомним, на прифронтовых территориях синоптики обещали дожди до конца мая. По данным Gismeteo, в Херсонской области дождливая и сухая погода будет чередоваться весь месяц, в Харьковской и Днепропетровской областях осадки в разной степени интенсивности ожидаются большую часть мая.

Также мы ранее публиковали видео украинских военных в залитых дождями окопах на передовой.

Кроме того, мы рассказывали, как в прошлом году в августе Одессу затопил сильный ливень. Дороги превратились в бурные реки, машины затопило выше фар.

Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

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