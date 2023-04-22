Мощные ливни с градом обрушились на турецкий город Адан, улицы которого превратились в настоящие бурные реки.

Об этом сообщает информационное агентство Ihlas Haber Ajansi.

Затопленными оказались многие бульвары, проспекты и переулки в центральных районах города. Некоторые водители оказались заблокированы в своих автомобилях, их выручали спасатели. Пишут о том, что, в западню попала одна из семей, ехавшая в отпуск. Им пришлось вычерпывать воду из машины с помощью ведер.

По данным журналистов, также дожди не пощадили сельскохозяйственные угодья. Тем временем на другой турецкий город Кахраманмараш обрушился мощный шторм. Пострадало более 40 человек.

Непогода в Турции бушует еще с четверга, в некоторых провинциях были торнадо и крупный град.

Ранее мы писали о затоплениях в некоторых областях Украины в результате обильных дождей. Так, в Киеве в результате обильных дождей за последние несколько дней значительно поднялся уровень воды в Днепре. Оказались затоплены некоторые прибрежные районы, в частности, набережная на Никольской слободке (левый берег).

В нескольких областях Украины - Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской - происходили масштабные подтопления из-за повышенного уровня воды в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Около 10 500 гектаров сельскохозяйственных угодий уже оказались затопленными в Волынской, Ровенской и Черкасской областях. В результате нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктах, из которых 29 находятся в Черниговской области и один - в Киевской области.