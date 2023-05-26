Ночью россияне совершили массированную атаку по Днепропетровской области ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Удар пришел по Днепру. В частном доме возник пожар, который уже потушен. Повреждены два дома и авто. Были возгорания и на двух частных предприятиях. Огонь потушили.

Также повреждена заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь.

Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие.

В Никопольском районе области силы РФ обстреляли Марганецкую громаду из БПЛА. Обошлось без жертв.

Предварительно украинские военные сбили над областью 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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