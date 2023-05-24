Украина уже успешно применяет британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - сообщил Резников на совместном с министром обороны Великобритании брифинге.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня приехал в Киев.

Ранее о том, что ВСУ уже начали бить британскими ракетами Storm Shadow по российским целям, сообщали СМИ и заявляла Россия.

Минобороны РФ уже даже заявляло о сбитии дальнобойной ракеты Storm Shadow. А теперь их применение официально подтвердила и Украина.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.