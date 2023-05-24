Украина подтвердила успешное применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow
Украина уже успешно применяет британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - сообщил Резников на совместном с министром обороны Великобритании брифинге.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня приехал в Киев.
Ранее о том, что ВСУ уже начали бить британскими ракетами Storm Shadow по российским целям, сообщали СМИ и заявляла Россия.
Минобороны РФ уже даже заявляло о сбитии дальнобойной ракеты Storm Shadow. А теперь их применение официально подтвердила и Украина.
Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.
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