Сегодня утром стало известно о прилете по оккупированному Бердянску Запорожской области.

Украинские телеграм-каналы опубликовали фото последствий взрыва - огня и столба дыма.

Представитель назначенных Россией "властей" оккупированных районов Запорожской области Владимир Рогов позже заявил, что по городу был нанесен ракетный удар.

По его словам, британская ракета большой дальности Storm Shadow попала в здание неработающей столовой. А ещё шесть ракет, как утверждает Рогов, были перехвачены ПВО.

Между тем управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает об ударе по штабу россиян в Бердянске.

"Успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", - говорится в посте управления на Фейсбуке.

Как писала "Страна", о прибытии ракет большой дальности Storm Shadow в Украину впервые сообщили 11 мая.

А чуть менее недели спустя западная пресса написала, что ВСУ уже начали использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по российским целям.

Тем временем война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 451-го дня войны в материале под заголовком: "Захвачен ли Бахмут и какие будут последствия, прилеты в Мариуполе, когда Украина получит F-16".

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Анализ военно-политической ситуации дает Олеся Медведева в своем блоге. В свежем выпуске она реконструировала события в Мариуполе к годовщине захвата города российскими войсками.