Назначенный россиянами "глава" Бердянска Александр Сауленко заочно осужден в Украине на 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

После захвата города он поддержал россиян и предлагал им помощь в войне, а затем вошел в близкое окружение Владимира Сальдо, который и способствовал его назначению, заявляют в СБУ.

"Еще до полномасштабного вторжения он возглавлял местный центр запрещенной партии "союз левых сил" и публично выражал свои пророссийские взгляды. После захвата южного города, Сауленко одним из первых поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

В спецслужбе говорят, что он занимался передачей украинских предприятий российским госмонополиям и помогал в переводе экономики города под потребности противника.

Ему инкриминируют ч.2 ст.111 (Госизмена) и ч.5 ст.111-1 (Коллаборационизм).

Напомним, ГБР завершило расследование дела в отношении экс-главы СБУ Харьковской области. Ему грозит пожизненный срок.

Также СБУ сообщила о ликвидации подпольных ячеек "компартии большевиков" в Киеве и шести областях Украины.