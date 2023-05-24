В Министерстве обороны Украины сообщили, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с неанонсированным визитом.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи поблагодарил Великобританию за полученную военную помощь.

"А еще переданы такие "вкусности", как Storm Shadow и многое другое, о чем я пока не могу сказать", - сообщил глава украинского Минобороны по итогам встречи с британским коллегой.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность в запланированном контрнаступлении Украины. Но дал понять, что война, скорее всего, продолжится и в следующем году.

Ранее издание BBC сообщало, что Великобритания передаст Украине сотни ракет большой дальности в дополнение к Storm Shadow.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.