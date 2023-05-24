Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Запад готов поддерживать Украину годами. По его словам, российская стратегия "выжидания" чтобы на Западе "устали и заскучали" - не сработает.

Об этом он заявил на конференции по вопросам обороны в Лондоне, передает Financial Times,

"Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения о безопасности мы можем заключить с Украиной", - заявил он.

FT отмечает, что вероятно члены НАТО обсудят форму этих соглашений на саммите в Вильнюсе в июле, "где ожидается, что страны Балтии и Восточной Европы, такие как Польша, будут настаивать на принятии Украины в альянс".

Ранее Риши Сунак назвал в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Украине оккупированных территорий и приведут к замораживанию конфликта.

Напомним, The Wall Street Journal писал, что на саммите Северо-Атлантического альянса в Вильнюсе в июле будет объявлено о создании совета НАТО - Украина. У Киева будет право собирать заседания совета и обращаться к странам альянса с запросами о поддержке.