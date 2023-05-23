В этом году страны ЕС поставили в Украину 220 тысяч снарядов и 1 300 ракет на общую сумму в 800 млн евро.

Об этом заявил верховный комиссар евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, всего ЕС уже предоставил Украине помощь на 65 млрд евро и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве.

Ранее Reuters сообщил, что Пентагон завысил стоимость поставленного Украине оружия на три миллиарда. Это ошибка, которая открывает возможность отправки в Киев большего количества оружия, пишет издание.

Тем временем главнокомандующий Валерий Залужный обсудил с командующим войск НАТО в Европе усиление украинской ПВО, поставки F-16 и боеприпасов.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.