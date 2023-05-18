Британия не сомневается в том, что у России есть "намерение и возможность" атаковать подводные энергетические и коммуникационные линии Запада.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой на военной базе Нортвуд, сообщает The Guardian.

Уоллес сказал, что у Москвы есть подводные лодки и корабли-шпионы, "специально разработанные" для "потенциального саботажа или нападения на критически важную национальную инфраструктуру, принадлежащую ее противникам".

"Что мы знаем, так это то, что у русских есть рабочая программа, у них есть конкретная военно-морская программа, предназначенная как для наблюдения, так и для потенциального саботажа или нападения на критически важную национальную инфраструктуру, принадлежащую ее противникам.

У них есть ряд подводных лодок и другого оборудования, шпионских кораблей и всего остального, специально предназначенного для этой цели. Так что, говорим ли мы о Nord Stream, говорим ли мы о нашей собственной инфраструктуре, это область, которая уязвима и нуждается в защите.

Что мы можем сказать без сомнения, так это то, что у России есть намерение и возможность атаковать важнейшую национальную инфраструктуру Запада. У нас должно быть намерение и способность защищать ее", – заявил Уоллес.

Напомним, в апреле BBC со ссылкой на совместное расследование спецслужб и общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии сообщало, что Россия разработала программу по подрыву работы ветряных электростанций и кабелей в Северном море в случае широкомасштабной войны.

Ранее в нидерландской военной разведке заявляли, что Россия пыталась получить разведданные для диверсий на критически важной инфраструктуре в Северном море.