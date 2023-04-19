Россия разработала программу по подрыву работы ветряных электростанций и кабелей в Северном море в случае широкомасштабной войны.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на совместное расследование спецслужб и общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Согласно расследованию, российский флот кораблей, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда, на самом деле оснащен оборудованием для подводного наблюдения, а цели потенциальных диверсий отмечаются на специальных картах.

Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Москвы.

Важную роль в этой схеме играет экспедиционное океанографическое судно "Адмирал Владимирский".

Авторы доклада утверждают, что это - корабль-шпион.

Его видели вблизи семи ветряных электростанций у побережья Великобритании и Нидерландов.

Судно замедляет ход у интересующих его объектов и еще некоторое время курсирует вокруг.

В расследовании говорится, что "Адмирал Владимирский" месяц плыл с выключенным судовым передатчиком, а когда западные журналисты попытались приблизиться к судну, на палубу вышел человек с автоматом Калашникова.

Также сообщается, что российское судно было обнаружено рядом с комплексом голландских ветряных турбин и почти неприкрыто вело картографическую разведку.

"Мы видим такое впервые", - сказал глава военной разведки Нидерландов генерал Ян Свилленс.

Путь "Адмирала Владимирского" отображен на карте, которую публикует BBC.

Цели возможных диверсий - повреждение коммуникаций или отключение энергосистем страны, чтобы вызвать хаос.

В докладе подчеркивается, что разведка секретных объектов сама по себе не является чем-то необычным, и запад, вероятно, будет проводить такую же деятельность в отношении России, "но сбор данных и подготовка фактических диверсий - не одно и то же".

Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя расследование, заявил, что западные СМИ "беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию", предложив уделять больше внимания взрывам на "Северных потоках".

Напомним, ранее в нидерландской военной разведке (MIVD) заявляли, что в течении последних месяцев Россия пыталась получить разведданные для диверсий на критически важной инфраструктуре в Северном море.