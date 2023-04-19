Россия готовится к подрыву европейской инфраструктуры в случае войны - BBC
Россия разработала программу по подрыву работы ветряных электростанций и кабелей в Северном море в случае широкомасштабной войны.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на совместное расследование спецслужб и общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.
Согласно расследованию, российский флот кораблей, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда, на самом деле оснащен оборудованием для подводного наблюдения, а цели потенциальных диверсий отмечаются на специальных картах.
Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Москвы.
Важную роль в этой схеме играет экспедиционное океанографическое судно "Адмирал Владимирский".
Авторы доклада утверждают, что это - корабль-шпион.
Его видели вблизи семи ветряных электростанций у побережья Великобритании и Нидерландов.
Судно замедляет ход у интересующих его объектов и еще некоторое время курсирует вокруг.
В расследовании говорится, что "Адмирал Владимирский" месяц плыл с выключенным судовым передатчиком, а когда западные журналисты попытались приблизиться к судну, на палубу вышел человек с автоматом Калашникова.
Также сообщается, что российское судно было обнаружено рядом с комплексом голландских ветряных турбин и почти неприкрыто вело картографическую разведку.
"Мы видим такое впервые", - сказал глава военной разведки Нидерландов генерал Ян Свилленс.
Путь "Адмирала Владимирского" отображен на карте, которую публикует BBC.
Цели возможных диверсий - повреждение коммуникаций или отключение энергосистем страны, чтобы вызвать хаос.
В докладе подчеркивается, что разведка секретных объектов сама по себе не является чем-то необычным, и запад, вероятно, будет проводить такую же деятельность в отношении России, "но сбор данных и подготовка фактических диверсий - не одно и то же".
Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя расследование, заявил, что западные СМИ "беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию", предложив уделять больше внимания взрывам на "Северных потоках".
Напомним, ранее в нидерландской военной разведке (MIVD) заявляли, что в течении последних месяцев Россия пыталась получить разведданные для диверсий на критически важной инфраструктуре в Северном море.