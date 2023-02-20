В нидерландской военной разведке (MIVD) заявили, что в течении последних месяцев Россия пыталась получить разведданные для диверсий на критически важной инфраструктуре в Северном море.

Об этом пишет Reuters.

"В последние месяцы мы видели, как российские субъекты пытались раскрыть, как работает энергетическая система в Северном море. Мы впервые видим это... Россия исследовала работу наших ветряных парков в Северном море. Их очень интересует, как они могут саботировать энергетическую инфраструктуру", - рассказал глава нидерландской военной разведки генерал Ян Свилленс.

Также Свилленс сообщил, что российский корабль обнаружили на морской ветроэлектростанции в Северном море, когда он пытался нанести на карту энергетическую инфраструктуру. Судно было выведено из моря нидерландскими кораблями морской пехоты и кораблями береговой охраны, прежде чем любая диверсионная попытка стала успешной, добавил генерал.

В докладе разведывательных служб Нидерландов MIVD и AIVD, опубликованном в понедельник, говорится, что объектами российских диверсий стали критически важные морские инфраструктуры, такие как интернет-кабели, газопроводы и ветряные фермы.

По данным агентств, существуют скрытые угрозы со стороны РФ в отношении поставок воды и энергии в Нидерланды.

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